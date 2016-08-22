Проект развязки на Бирском тракте удлинили и сузили

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы по итогам аукциона 9 сентября отберет генподрядчика первого этапа строительства транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе (Тимашевский переезд) Уфы, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.
Планируется, что мост на Тимашевском переезде будет двух- или трехполосным, также предусмотрены тротуары для пешеходов. Общая протяженность моста составит 1 км. Стоимость контракта оценена в 905,42 млн руб. Финансирует контракт городской бюджет. Завершить работы необходимо до 20 декабря 2018 года.
Отметим, что это уже не первая попытка мэрии отобрать подрядчика строительства транспортной развязки на Тимашевском переезде. В конце 2013 и начале 2014 годов мэрия уже объявляла тендеры на отбор генподрядчика. Тогда планировалось сделать мост семиполосным: шесть полос для движения автотранспорта, одна — пешеходная. Общая длина моста заявлялась тогда 141,14 м. Работы должны были завершиться к концу 2015 года. Стоимость работ оценивалась в 1,59 млрд руб. Однако тогда мэрия отложила проведение тендеров, не объясняя причин.