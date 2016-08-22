Проект развязки на Бирском тракте удлинили и сузили

Отметим, что это уже не первая попытка мэрии отобрать подрядчика строительства транспортной развязки на Тимашевском переезде. В конце 2013 и начале 2014 годов мэрия уже объявляла тендеры на отбор генподрядчика. Тогда планировалось сделать мост семиполосным: шесть полос для движения автотранспорта, одна — пешеходная. Общая длина моста заявлялась тогда 141,14 м. Работы должны были завершиться к концу 2015 года. Стоимость работ оценивалась в 1,59 млрд руб. Однако тогда мэрия отложила проведение тендеров, не объясняя причин.