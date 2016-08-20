Башкирия стала «токсичной» для страховщиков ОСАГО

Порог продаж ОСАГО в убыточных регионах для членов системы «единого агента» не будет превышать 20 процентов. Сейчас единственным страховщиком с долей выше этого порога является «Росгосстрах», в котором уже давно жалуются на убыточность ОСАГО, в том числе и в Башкирии.