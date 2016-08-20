Башкирия стала «токсичной» для страховщиков ОСАГО

Центробанк направил письмо об увеличении количества проблемных регионов по ОСАГО с шести до девяти в Российский союз автостраховщиков. В число этих регионов предложено включить Башкирию, Архангельскую область и Татарстан.
Как сообщает "Ъ", сейчас эти субъекты должны присоединить в системе «единого агента» РСА, который создан в начале августа в регионах с высокой убыточностью ОСАГО. В таких субъектах тяжелая ситуация с приобретением полисов произошла из-за сокращения точек продаж, навязывания дополнительных видов страхования, записи автовладельцев на выдачу полисов в живую очередь.
Порог продаж ОСАГО в убыточных регионах для членов системы «единого агента» не будет превышать 20 процентов. Сейчас единственным страховщиком с долей выше этого порога является «Росгосстрах», в котором уже давно жалуются на убыточность ОСАГО, в том числе и в Башкирии.