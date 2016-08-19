В Башкирии в этом году из-за жары сокращаются посевные площади

В планы сельхозпроизводителей свои коррективы внесли погодные условия. Начальник отдела Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Власова представила метеопрогноз на ближайшее время. Она отметила, что на формирование урожая зерновых культур оказывают влияние такие неблагоприятные факторы, как атмосферная, почвенная засуха, суховей. В сложившейся ситуации зерно не набирает необходимый вес. По её словам, высокая температура воздуха сохранится до 25 августа, после чего будет больше облачных дней, возможны осадки. Вместе с тем средняя температура сентября также будет выше нормы и составит 13-14 градусов при малом количестве осадков.