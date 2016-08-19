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В Башкирии в этом году из-за жары сокращаются посевные площади

19 августа 2016, 16:48
Жара не позволить аграриям осенью засеять около 200 тысяч га озимых культур.

Аграриям Башкирии придется сократить посевные площади под озимые культуры на 150 - 200 тысяч гектаров. Об этом на совещании в Аургазинском районе, посвященном уборочной кампании, заявил Рустэм Хамитов.

- Из плановых 600 тысяч га остаются незанятыми на эту осень порядка 150-200 тысяч га. Их перегоним на весну, понимая, что к этому надо готовиться, – сказал глава Башкирии.

В планы сельхозпроизводителей свои коррективы внесли погодные условия. Начальник отдела Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Власова представила метеопрогноз на ближайшее время. Она отметила, что на формирование урожая зерновых культур оказывают влияние такие неблагоприятные факторы, как атмосферная, почвенная засуха, суховей. В сложившейся ситуации зерно не набирает необходимый вес. По её словам, высокая температура воздуха сохранится до 25 августа, после чего будет больше облачных дней, возможны осадки. Вместе с тем средняя температура сентября также будет выше нормы и составит 13-14 градусов при малом количестве осадков.

Свои рекомендации дали и ученые.

- Посев озимых культур в сложившихся биоклиматических условиях необходимо завершить не позднее 15-20 сентября, при этом в северных районах республики нужно увеличить посевы озимой ржи. Важно проводить инсектицидную и прочую обработку семян для получения хорошего урожая озимых, - отметил профессор Башкирского государственного аграрного университета Рафаэль Исмагилов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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