Уфа вошла в тройку лучших городов в ПФО для построения карьеры

Рекрутинговый портал Superjob.ru составил рейтинг самых привлекательных для построения карьеры городов в ПФО. Уфа заняла в нем третье место из 11-ти. Опередили ее Набережные Челны и Казань.
Общее место определялось с учетом семи основных показателей. Учитывался не только уровень зарплат, но и то, например, как она соотносится с прожиточным минимум и зарплатными предложениями в регионе. Также сыграло роль то, сколько профессионалов остается в городе, какова доля города в ВРП региона. Оценивался также объем инвестиций в основной капитал и размер платы за аренду помещений.
- Средний уровень аренды жилья ниже по сравнению с основными конкурентами, - уточнили в пресс-лужбе Superjob.ru. - По соотношению зарплатных ожиданий и зарплатных предложений Уфа заняла второе место, проиграв Ульяновску. По уровню профессионалов, оставшихся в городе, Уфа заняла третье место, опережая Казань, но проигрывая Набережным Челнам. Также по уровню заработных плат Уфа идёт на третьем месте.