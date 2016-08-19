Уфа вошла в тройку лучших городов в ПФО для построения карьеры

Общее место определялось с учетом семи основных показателей. Учитывался не только уровень зарплат, но и то, например, как она соотносится с прожиточным минимум и зарплатными предложениями в регионе. Также сыграло роль то, сколько профессионалов остается в городе, какова доля города в ВРП региона. Оценивался также объем инвестиций в основной капитал и размер платы за аренду помещений.