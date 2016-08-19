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Перенос приватизации «Башнефти» связали с выборами в Госдуму

19 августа 2016, 09:50
Это объясняют необходимостью избежать борьбы за госпакет между «Роснефтью» и частными компаниями.

Решение российского правительства отложить на неопределенный срок продажу акций «Башнефти» вызвано беспокойством Кремля перед выборами, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Кремль решил отложить продажу госпакета компаниии, чтобы избежать борьбы за госпакет между «Роснефтью» и частными компаниями. Источники Reuters считают, что российским властям не выгодны конфликты на таком уровне перед выборами. «Продажа уже наделала много шума, поэтому решено сделать паузу»,— цитирует Ъ слова собеседников агентства.

Напомним, что ранее вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство России вернется к продаже акций «Башнефти» после приватизации госпакета «Роснефти».

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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