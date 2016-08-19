Перенос приватизации «Башнефти» связали с выборами в Госдуму

Отмечается, что Кремль решил отложить продажу госпакета компаниии, чтобы избежать борьбы за госпакет между «Роснефтью» и частными компаниями. Источники Reuters считают, что российским властям не выгодны конфликты на таком уровне перед выборами. «Продажа уже наделала много шума, поэтому решено сделать паузу»,— цитирует Ъ слова собеседников агентства.