5-я колонка: Кто дает главе Башкирии прикурить на передовой?

И от дедушки ушла, и от бабушки Системы ушла, и от тебя, серый волк, уйдём, благодаря врожденному обаянию, связям, талантам и специальным навыкам своего президента Александра Корсика.



И выборы тут ни при чём — через 40 дней вы и не вспомните, когда они были и по какому поводу.