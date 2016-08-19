5-я колонка: Кто дает главе Башкирии прикурить на передовой?

- Считать приватизацию Башнефти отложенной из-за уступки Кремля просьбе Рустэма Хамитова — все равно, что управлять вращением Земли с помощью компаса. Или командовать регионом с помощью комментариев в Живом журнале.
У «Башнефти» есть особенность - она всегда лакомый кусок, как любили говорить при зрелом Рахимове.
Все дело в масштабах и упаковке: масштаб у «Башнефти» по российским меркам доступный, лезущий в карман олигарху средней руки. Не «Газпром» какой-нибудь или РЖД, которые вообще никому не по зубам.
А упаковка — яркая и удобная, как красный конверт с яйцом для сим-карты, которую можно засунуть в любой телефон.
Из-за этого наше башкирское «всё» вдруг стало «яблоком разборок» для массы желающих прибарахлиться нефтянкой в кризис.
На фоне клацающей зубами «Роснефти» и звенящего монетами «Лукойла» особенно забавны попытки сплясать чечетку-әпипә на башкирском нефтяном сабантуе наших милых и родных соседей, татарстанцев.
Сама же «Башнефть» мне все больше напоминает Колобка, чудесную, комфортную госкорпорацию, работающую в интересах собственного менеджмента.
И от дедушки ушла, и от бабушки Системы ушла, и от тебя, серый волк, уйдём, благодаря врожденному обаянию, связям, талантам и специальным навыкам своего президента Александра Корсика.
И выборы тут ни при чём — через 40 дней вы и не вспомните, когда они были и по какому поводу.
Я уж не знаю, кто придумал пиарить нашего регионального главу в качестве человека, который двигает континентами и управляет нефтяной отраслью страны.
Вмешиваться в сложные разборки с участием нефтяных джиарщиков, лоббистов, чинов Правительства, и, не дай Бог, каких-то силовиков - это довольно круто.
Мода на губернаторов-тяжеловесов, которые кулаком по столу, ушла, напомню, лет 7 назад, вместе с Лужковым и Шаймиевым.
Да и четвертной пакет Башнефти ни на что, кроме надежды на несколько миллиардов рублей в урожайный год, прав не даёт.
И показать нашего дорогого руководителя региона в роли хранителя ключа от «Башнефти» - все равно, что, будучи адъютантом, дать своему полковнику зажигалкой прикурить ночью в окопе на линии фронта, превратив его тем самым в привлекательную политическую мишень.
С учётом растущего месяц от месяца числа личных фанатов и поклонников Рустэма Закиевича в столицах, и растущего же лонг-листа претендентов на ханский трон в старом башкирском обкоме, курение в окопах на линии фронта становится все опасней.