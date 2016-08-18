В Уфе покажут три известных балета

24 августа – Балет в двух действиях «Жизель» Адольфа Адана, который проходит на сценах лучших музыкальных театров уже более ста лет. Сюжет балета основан на старинной легенде о виллисах – девушках, погибших от несчастной любви. Любовь здесь превозмогает смерть и очищает душу. Дирижер – заслуженный деятель искусств РБ Марат Ахмет-Зарипов. Исполнители - народные артисты РБ и лауреаты международных конкурсов.