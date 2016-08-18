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В Уфе покажут три известных балета

18 августа 2016, 14:57
Анонс спектаклей в Башкирском государственном театре оперы и балета.

18 августа – Балет в трех действия «Голубой Дунай» на либретто Н. Волкова. Музыкой Иоганна Штрауса передана история любви девушки Анель и музыканта Франца. Автор хореографии – Шамиль Терегулов, дирижер – заслуженный деятель искусств РБ Марат Ахмет-Зарипов. В действиях принимают участие ведущие солисты Башкирского государственного театра оперы и балета.

24 августа – Балет в двух действиях «Жизель» Адольфа Адана, который проходит на сценах лучших музыкальных театров уже более ста лет. Сюжет балета основан на старинной легенде о виллисах – девушках, погибших от несчастной любви. Любовь здесь превозмогает смерть и очищает душу. Дирижер – заслуженный деятель искусств РБ Марат Ахмет-Зарипов. Исполнители - народные артисты РБ и лауреаты международных конкурсов.

30 августа – знаменитый балет «Лебединое озеро» в исполнении звезд башкирского балета. Авторы постановки – известные балетмейстер Юрий Григорович и художник Симон Вирсаладзе. Это музыкальная драма Чайковского по сценарию Владимира Бегичева и Василия Гельцера. Дирижер – заслуженный деятель искусств республики Башкортостан Герман Ким.

Начало всех спектаклей в 19:00.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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