РБК: Правительство Башкирии отказалось от «золотой акции» в «БСК»



Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2718республика получила в 1993 году постановлением Совета министров РБ, срок действия «золотой акции» был три года, завершился 17 октября 1996 года, и не был продлен. Бессрочный характер специального права был установлен только в июле 1997 года с принятием 2-го федерального закона о приватизаци- Это право давало правительству место в совете директоров, которое теперь потеряно. Законом установлена возможность для повторного введения данного права, - рассказал источник РБК-Уфа, близкий к правительству региона. Будет ли республика использовать его и в какие сроки источник издания не уточнил.Политолог Аббас Галлямов считает, что в этом решении нет никакого политического содержания.- Это техническое решение, в котором нет никакого политического содержания. "Золотая акция" - это устаревший институт, существовавший в 90-е годы, который по-сути уже давно перестал функционировать. Отказ от "золотой акции", похоже, связан с желанием привести механизмы управления госсобственностью с реалиями сегодняшнего дня и действующего законодательства, - отметил Аббас Галлямов.