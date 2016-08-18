РБК: Правительство Башкирии отказалось от «золотой акции» в «БСК»

Правительство Башкирии приняло решение прекратить действие специального права, так называемой «золотой акции» в управлении АО «Башкирская содовая компания», сообщает РБК-Уфа.
Эту информацию в компании подтвердили.
БСК обратилось в правительство с просьбой отменить его в связи с истечением срока действия.
- Мы с удовлетворением отмечаем, что эта просьба была рассмотрена конструктивно и в соответствии с действующим законодательством, сообщили ИА "Медиакорсеть" в компании.
«Золотую акцию» на участие в управлении предприятием "Каустик" (позже путем присоединения "Соды" к "Каустику" было создано БСК) Башкирия получила в 1993 году постановлением Совета министров РБ, срок действия «золотой акции» был три года, завершился 17 октября 1996 года, и не был продлен. Бессрочный характер специального права был установлен только в июле 1997 года с принятием 2-го федерального закона о приватизации.
Политолог Аббас Галлямов считает, что в этом решении нет никакого политического содержания.
- Это техническое решение, в котором нет никакого политического содержания. "Золотая акция" - это устаревший институт, существовавший в 90-е годы, который по-сути уже давно перестал функционировать. Отказ от "золотой акции", похоже, связан с желанием привести механизмы управления госсобственностью в соответствии с реалиями сегодняшнего дня и действующего законодательства, - отметил Аббас Галлямов.