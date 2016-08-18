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РБК: Правительство Башкирии отказалось от «золотой акции» в «БСК»

18 августа 2016, 11:57
Бессрочный характер специального права был установлен в июле 1997 года.

Правительство Башкирии приняло решение прекратить действие специального права, так называемой «золотой акции» в управлении АО «Башкирская содовая компания», сообщает РБК-Уфа.

Эту информацию в компании подтвердили.

БСК обратилось в правительство с просьбой отменить его в связи с истечением срока действия.

- Мы с удовлетворением отмечаем, что эта просьба была рассмотрена конструктивно и в соответствии с действующим законодательством, сообщили ИА "Медиакорсеть" в компании.

«Золотую акцию» на участие в управлении предприятием "Каустик" (позже путем присоединения "Соды" к "Каустику" было создано БСК) Башкирия получила в 1993 году постановлением Совета министров РБ, срок действия «золотой акции» был три года, завершился 17 октября 1996 года, и не был продлен. Бессрочный характер специального права был установлен только в июле 1997 года с принятием 2-го федерального закона о приватизации.

Политолог Аббас Галлямов считает, что в этом решении нет никакого политического содержания.

- Это техническое решение, в котором нет никакого политического содержания. "Золотая акция" - это устаревший институт, существовавший в 90-е годы, который по-сути уже давно перестал функционировать. Отказ от "золотой акции", похоже, связан с желанием привести механизмы управления госсобственностью в соответствии с реалиями сегодняшнего дня и действующего законодательства, - отметил Аббас Галлямов.


Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2718республика получила в 1993 году постановлением Совета министров РБ, срок действия «золотой акции» был три года, завершился 17 октября 1996 года, и не был продлен. Бессрочный характер специального права был установлен только в июле 1997 года с принятием 2-го федерального закона о приватизаци- Это право давало правительству место в совете директоров, которое теперь потеряно. Законом установлена возможность для повторного введения данного права, - рассказал источник РБК-Уфа, близкий к правительству региона. Будет ли республика использовать его и в какие сроки источник издания не уточнил.Политолог Аббас Галлямов считает, что в этом решении нет никакого политического содержания.- Это техническое решение, в котором нет никакого политического содержания. "Золотая акция" - это устаревший институт, существовавший в 90-е годы, который по-сути уже давно перестал функционировать. Отказ от "золотой акции", похоже, связан с желанием привести механизмы управления госсобственностью с реалиями сегодняшнего дня и действующего законодательства, - отметил Аббас Галлямов.

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#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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