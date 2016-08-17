В Уфе пройдет закрытый кинопоказ триллера «Не дыши»

В августе сеть кинокомплексов «Планета Кино» совместно с «Love radio Уфа» начинает прокат одно из самых ожидаемых триллеров этого года. Это фильм «Не дыши» режиссера Федерико Альвареса. 24 августа в кинотеатре IMAX состоится закрытый показ. Счастливчики, которые попадут на него, смогут первыми увидеть то, чего ждали миллионы зрителей по всему миру.
По сюжету грабители забираются в дом одинокого слепого старика с целью украсть огромную сумму, которая, по слухам, спрятана где-то внутри. Однако вынести деньги из дома, казалось бы, беспомощного человека, оказывается не так просто. Преследуемый становится преследователем. И тайна, которую он хранит, гораздо страшнее, чем обычные пенсионные накопления.
Читатели «Медиакорсети» могут принять участие в конкурсе на бесплатные пригласительные на закрытый показ, каждый – на два лица. Их получат первые два участника, правильно ответившие на вопрос в комментариях к этой статье:
- Какой фильм Федерико Альвареса стал его путевкой в Голливуд?