В Уфе пройдет закрытый кинопоказ триллера «Не дыши»

Читатели «Медиакорсети» могут принять участие в конкурсе на бесплатные пригласительные на закрытый показ, каждый – на два лица. Их получат первые два участника, правильно ответившие на вопрос в комментариях к этой статье:

- Какой фильм Федерико Альвареса стал его путевкой в Голливуд?