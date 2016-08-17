В Башкирии построили домов больше всех в ПФО

В Башкирии за семь месяцев этого года введено в действие 15,9 тысяч квартир общей площадью 1 млн 343,7 тыс кв м, что на 6,2% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщает Башкортостанстат.
В республике на каждую тысячу человек построено 330 кв м жилья. По этому показателю регион находится на втором месте среди регионов Приволжского федерального округа.
Доля жилья, построенного населением за свой счет и с помощью кредитов, составила 71,9% или 8 850 собственных жилых домов площадью 966,1 тыс кв м.
Среди регионов Приволжского федерального округа по итогам семи месяцев по вводу в действие жилых домов республика заняла лидирующую позицию.
На втором месте находится Татарстан с показателем 1 254,5 тыс кв м, на третьем — Нижегородская область (603,8 тыс кв м).