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Рустэм Хамитов пояснил, почему республика не будет продавать свой пакет "Башнефти"

17 августа 2016, 18:09
Глава региона назвал несколько важных причин

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что регион не рассматривает продажу своего пакета акций "Башнефти". Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на телеканал Россия 24.

— Мы сейчас не рассматриваем такого рода вариант действий с нашей стороны по нескольким причинам. Мы считаем, что все-таки цена "Башнефти" со временем будет выше, - сказал Хамитов в интервью телеканалу. – Мы считаем, что в условиях вот такого нестабильного рынка и цен на нефть, и курса рубля продавать не имеет смысла, потому что сегодня это кажется дорого, завтра это может оказаться уже и дешево, и нет смысла в данном случае даже себя как-то распылять мысленно о продаже.

Хамитов также отметил, что причиной принятия такого решения является возможная неоднозначная реакция населения республики.

— Дело в том, что и население нашей республики, жители нашей республики с воодушевлением восприняли возвращение значительного пакета 25% в собственность республики, - пояснил он. – Мы очень благодарны президенту страны за то, что он вернул в собственность республики. И наши жители совершенно неоднозначно смотрят на варианты продажи этого пакета.

Вчера вечером стало известно, что правительство России решило перенести приватизацию "Башнефти" на более поздний срок. Оно было принято после письма, который Рустэм Хамитов написал Президенту страны Владимиру Путину.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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