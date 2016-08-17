Рустэм Хамитов пояснил, почему республика не будет продавать свой пакет "Башнефти"

— Мы сейчас не рассматриваем такого рода вариант действий с нашей стороны по нескольким причинам. Мы считаем, что все-таки цена "Башнефти" со временем будет выше, - сказал Хамитов в интервью телеканалу. – Мы считаем, что в условиях вот такого нестабильного рынка и цен на нефть, и курса рубля продавать не имеет смысла, потому что сегодня это кажется дорого, завтра это может оказаться уже и дешево, и нет смысла в данном случае даже себя как-то распылять мысленно о продаже.