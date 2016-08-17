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Пассажирам аэропорта Уфы расскажут о туристском потенциале Башкирии

17 августа 2016, 17:12
На изготовление рекламно-имиджевых материалов выделят 494,4 тысячи рублей.

Государственный комитет республики по предпринимательству и туризму по итогам тендера 29 августа отберет компанию, которая изготовит рекламно-имиджевые материалы о туристском потенциале Башкирии, следует из материалов на официальном сайте госзакупок.

Распространяться они будут на внутренних и международных авиарейсах, отправляющихся из Уфы. Победителю тендера в течение пяти дней после подписания контракта предстоит разработать не менее двух вариантов дизайна брошюры с использованием фотоматериалов заказчика. После того, как заказчик утвердит дизайн, победителю тендера предстоит напечатать 2,5 тысячи экземпляров брошюры. Начальная цена тендера 494,4 тыс руб. Средства выделяются из республиканского бюджета.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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