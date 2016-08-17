Пассажирам аэропорта Уфы расскажут о туристском потенциале Башкирии

Распространяться они будут на внутренних и международных авиарейсах, отправляющихся из Уфы. Победителю тендера в течение пяти дней после подписания контракта предстоит разработать не менее двух вариантов дизайна брошюры с использованием фотоматериалов заказчика. После того, как заказчик утвердит дизайн, победителю тендера предстоит напечатать 2,5 тысячи экземпляров брошюры. Начальная цена тендера 494,4 тыс руб. Средства выделяются из республиканского бюджета.