Инвестиционный-строительный комитет Уфы возьмет в кредит 90 миллионов рублей

Муниципальное унитарное предприятие «Инвестиционно-строительный комитет» Уфы планирует открыть в банке кредитную линию в размере 90 млн руб, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.
Деньги необходимы для пополнения оборотного капитала. Кредитную линию предприятие откроет сроком на два года. Начальная цена контракта - 30,6 млн руб.
МУП «ИСК» занимается разработкой и экспертизой инвестиционных проектов в строительстве, а также выполняет функции госзаказчика по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и реконструкции объектов культуры и т. д.