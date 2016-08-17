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Инвестиционный-строительный комитет Уфы возьмет в кредит 90 миллионов рублей

17 августа 2016, 17:50
Средства пойдут на пополнение оборотного капитала.

Муниципальное унитарное предприятие «Инвестиционно-строительный комитет» Уфы планирует открыть в банке кредитную линию в размере 90 млн руб, следует из сообщения на официальном сайте госзакупок.

Деньги необходимы для пополнения оборотного капитала. Кредитную линию предприятие откроет сроком на два года. Начальная цена контракта - 30,6 млн руб.

МУП «ИСК» занимается разработкой и экспертизой инвестиционных проектов в строительстве, а также выполняет функции госзаказчика по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и реконструкции объектов культуры и т. д.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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