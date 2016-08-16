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В Уфе утвержден график и места проведения ярмарок

16 августа 2016, 17:43
Свою продукцию сельчане будут продавать на 12-ти городских площадках.

В Уфе утверждены даты и места проведения сельскохозяйственных ярмарок. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Ирек Ялалов.

С 20 августа по 30 октября в городе будут проводится плодоовощные ярмарки, с 3 по 25 декабря – мясные. Традиционно они будут проходить в субботу и воскресенье.

Продавать свою продукцию уфимцам сельчане будут на следующих площадках:

Демский район:

– на проезжей части автодороги по ул. Правды 18, 20 от ул Таллинской до ул. Ухтомского;

Калининский район:

– ул. Интернациональная, 139 (пересечение улиц Интернациональной и Машиностроителей)

– пересечение улиц Мушникова и Баландина;

Кировский район:

– ул Рабкоров д. 3, 5, 7;

Ленинский район:

плошадка перед сквером «Волна», по ул. Ахметова,

– территория разворотного трамвайного кольца около дома № 2 по ул. Султанова,

– площадь перед павильоном оптово-овощного рынка «Евразия» на автодороге Уфа-Затон;

Октябрьский район:

– площадка перед Дворцом спорта по ул. Зорге, 41,

– оптово-распределительный центр «Зур-Базар», ул. Жукова, 51,

– ТК «Караван», мкр-н Зинино, ул. Строительная, 1Г;

Орджоникидзевский район:

– площадь им. Серго Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14.

Советский район:

– на проезжей части автодороги по улице Оренбургской от начала проспекта Октября (нечетная сторона) до ул. Б. Гражданской.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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