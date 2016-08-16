В Уфе утвержден график и места проведения ярмарок

В Уфе утверждены даты и места проведения сельскохозяйственных ярмарок. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Ирек Ялалов.
С 20 августа по 30 октября в городе будут проводится плодоовощные ярмарки, с 3 по 25 декабря – мясные. Традиционно они будут проходить в субботу и воскресенье.
Продавать свою продукцию уфимцам сельчане будут на следующих площадках:
Демский район:
– на проезжей части автодороги по ул. Правды 18, 20 от ул Таллинской до ул. Ухтомского;
Калининский район:
– ул. Интернациональная, 139 (пересечение улиц Интернациональной и Машиностроителей)
– пересечение улиц Мушникова и Баландина;
Кировский район:
– ул Рабкоров д. 3, 5, 7;
Ленинский район:
– плошадка перед сквером «Волна», по ул. Ахметова,
– территория разворотного трамвайного кольца около дома № 2 по ул. Султанова,
– площадь перед павильоном оптово-овощного рынка «Евразия» на автодороге Уфа-Затон;
Октябрьский район:
– площадка перед Дворцом спорта по ул. Зорге, 41,
– оптово-распределительный центр «Зур-Базар», ул. Жукова, 51,
– ТК «Караван», мкр-н Зинино, ул. Строительная, 1Г;
Орджоникидзевский район:
– площадь им. Серго Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14.
Советский район:
– на проезжей части автодороги по улице Оренбургской от начала проспекта Октября (нечетная сторона) до ул. Б. Гражданской.