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В Башкирии имущество «Башмелиоводхоза» выставлено на торги

16 августа 2016, 11:28
С молотка уйдут недвижимое имущество и транспортные средства предприятия.

Организатор торгов по продаже имущества банкрота ГУП Управление «Башмелиоводхоз» - ООО «Аукционная компания Башкортостан» -сообщила о проведении торгов по продаже имущества предприятия.

Всего на торги выставлено13 лотов общей стоимостью 61,54 млн руб.

На аукционе 7 сентября планируется продать 13 автотранспортных средств предприятия, в том числе автомобиль Шевроле Нива 2012 года выпуска, трактор Агромаш 90 ТГ 2007С 2011 года выпуска, три экскаватора-погрузчика Hidromek HMK 102S 2012 года и т.д. Этот лот оценен в 29,03 млн руб.

Также 7 сентября планируется продать комплекс недвижимого имущества, расположенный в деревне Нуркеево Туймазинского района. Лот оценен в 3,51 млн руб.

Также организатор торгов проводит торги в форме публичного предложения по продаже недвижимого имущества предприятия в Ишимбае (3,53 млн руб), Акъяре (1,73 млн руб), селе Исянгулово (1,68 млн руб), селе Шаран (706 тыс руб), Бакалах (4,78 млн руб), Мелеузе (7,3 млн руб), Сибае (9,05 млн руб) и т.д.

ГУП Управление „Башмелиоводхоз“ занималось обслуживанием гидротехнических сооружений по заказу минсельхоза и минприроды. Предприятие признано банкротом в сентябре 2014 года по иску администрации города Мелеуз.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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