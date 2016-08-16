В Башкирии имущество «Башмелиоводхоза» выставлено на торги

На аукционе 7 сентября планируется продать 13 автотранспортных средств предприятия, в том числе автомобиль Шевроле Нива 2012 года выпуска, трактор Агромаш 90 ТГ 2007С 2011 года выпуска, три экскаватора-погрузчика Hidromek HMK 102S 2012 года и т.д. Этот лот оценен в 29,03 млн руб.