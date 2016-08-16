В Башкирии имущество «Башмелиоводхоза» выставлено на торги

Организатор торгов по продаже имущества банкрота ГУП Управление «Башмелиоводхоз» - ООО «Аукционная компания Башкортостан» -сообщила о проведении торгов по продаже имущества предприятия.
Всего на торги выставлено13 лотов общей стоимостью 61,54 млн руб.
На аукционе 7 сентября планируется продать 13 автотранспортных средств предприятия, в том числе автомобиль Шевроле Нива 2012 года выпуска, трактор Агромаш 90 ТГ 2007С 2011 года выпуска, три экскаватора-погрузчика Hidromek HMK 102S 2012 года и т.д. Этот лот оценен в 29,03 млн руб.
Также 7 сентября планируется продать комплекс недвижимого имущества, расположенный в деревне Нуркеево Туймазинского района. Лот оценен в 3,51 млн руб.
Также организатор торгов проводит торги в форме публичного предложения по продаже недвижимого имущества предприятия в Ишимбае (3,53 млн руб), Акъяре (1,73 млн руб), селе Исянгулово (1,68 млн руб), селе Шаран (706 тыс руб), Бакалах (4,78 млн руб), Мелеузе (7,3 млн руб), Сибае (9,05 млн руб) и т.д.
ГУП Управление „Башмелиоводхоз“ занималось обслуживанием гидротехнических сооружений по заказу минсельхоза и минприроды. Предприятие признано банкротом в сентябре 2014 года по иску администрации города Мелеуз.