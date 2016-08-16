СМИ: К санируемому «Уралсибу» присоединится БФА-банк

БФА-банк присоединится к санируемому «Уралсибу», сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники, близкие к банкам. Этот процесс займет около 9 месяцев. Ожидается, что слияние позволит минимизировать операционные риски и повысить эффективность.
Источники издания отмечают, что исходя из того, что "Уралсиб" значительно больше БФА-банка, консолидация активов будет проходить на его базе, несмотря на санацию.
- Реализация данного проекта была бы логична и оправданна, так как банки входят в банковскую группу. Объединение как следующий шаг консолидации активов дает возможность создать более управляемую и прозрачную структуру, что в конечном счете приведет к оптимизации издержек, - приводит издание слова представителя Владимира Когана Ирина Волина.
Консолидация банков требует согласования с Центробанком и Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и внесения изменений в план финансового оздоровления "Уралсиба".Источники «Ъ» утверждают, что этот процесс уже запущен — в настоящее время ведутся консультации с регулятором. Дело в том, что Владимир Коган получил на санацию "Уралсиба" 81 млрд руб., а БФА-банк предоставил в обеспечение по этому кредиту почти весь свой кредитный портфель (на сумму около 30 млрд руб.). В свете грядущего упразднения БФА-банка залог перед АСВ нужно переоформить.
- До присоединения необходимо дорезервировать в необходимом объеме кредиты БФА-банка, после чего можно будет переоформить залог, - рассказал собеседник изданию.
Эксперты отмечают, что на рынке еще не было прецедентов присоединения здорового банка к санируемому игроку. Но из-за большей узнаваемости бренда "Уралсиба" такое решение выглядит логичным.
Банк "Уралсиб" был санирован в ноябре 2015 года бизнесменом Владимиром Коганом. Господину Когану принадлежит 82% акций, еще 15% владеет основатель банка Николай Цветков, еще 2,9% акций — на рынке. Акционерами БФА-банка являются сын Владимира Когана Ефим Коган (24,95%), Юрий Дедов (21%), Василий Трохин (19,6%), Татьяна Стукань (8%), ООО "Софит" (8%), ООО "Верба Магистри" (7,99%), ООО "Эсперто" (5%) и другие.