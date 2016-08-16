СМИ: К санируемому «Уралсибу» присоединится БФА-банк

Консолидация банков требует согласования с Центробанком и Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и внесения изменений в план финансового оздоровления "Уралсиба".Источники «Ъ» утверждают, что этот процесс уже запущен — в настоящее время ведутся консультации с регулятором. Дело в том, что Владимир Коган получил на санацию "Уралсиба" 81 млрд руб., а БФА-банк предоставил в обеспечение по этому кредиту почти весь свой кредитный портфель (на сумму около 30 млрд руб.). В свете грядущего упразднения БФА-банка залог перед АСВ нужно переоформить.