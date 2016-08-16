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Почему уфимцы не хотят уезжать из Зеленой рощи

16 августа 2016, 09:27
Квартира за полтора миллиона – это реальность.

Думали ли вы, что квартира с чистовой евроотделкой с видом на самую высокую в России мечеть может обойтись вам всего в 1 млн 490 тыс руб? Для уфимского рынка жилья сегодня это вполне реальное предложение.

Именно по такой неожиданной цене можно купить квартиру в одном из любимых уфимцами районов города – Зеленой роще. Один из ведущих застройщиков республики – Группа компаний «Госстрой» – возводит здесь целый квартал жилья класса комфорт. В основе концепции строительства «Московского» – удобство и высокое качество повседневной жизни будущих новосёлов.

Квартал, ограниченный улицами Сун-Ят-Сена и Большой Московской, строится с использованием современных технологий и актуальных инженерных решений. Вентилируемые фасады, удобные планировки, бесшумные скоростные лифты, автопарковка, просторные парадные – вот безусловные преимущества комплекса класса «комфорт». На территории разместятся уютные семейные зоны и детские спортивные площадки. Квартал имеет отличную транспортную доступность: добираться сюда очень легко как на личном, так и на общественном транспорте.

Купить квартиру по такой цене сегодня можно в жилом комплексе «Зеленая роща», который возводится в рамках комфорт-квартала «Московский». Действуют ипотека без первого взноса, рассрочка и программа «трейд-ин».

Подробную информацию о покупке жилья в ГК «Госстрой» узнавайте на сайте gosstroy.info, в офисе продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: 246-70-70, 246-80-80.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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