Лоукостера «Победы» в Уфе больше не будет

ТАСС опубликовал ответ руководства аэропорта Уфы: "Существует it-стратегия в уфимском аэропорту, которая предусматривает единый интерфейс для разных систем регистраций. Вопрос установки системы официально не обсуждался с авиакомпанией, а сумма в несколько миллионов – абсурд. А на место «Победы» есть еще около пяти претендентов, которые могут выполнять перелет не менее эффективно".