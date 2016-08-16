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Лоукостера «Победы» в Уфе больше не будет

16 августа 2016, 09:00
В уфимском аэропорту от этого сильно не страдают.

Руководство компании «Победа» сообщило о том, что лоукостер уходит на другие направления, если руководство аэропортов предъявляет завышенные требования. Так случилось и с уфимским аэропортом.

Стратегия низкобюджетного перевозчика подразумевает обязательное наличие собственной системы регистрации во всех аэропортах. Однако аэропорт Уфы потребовал для внедрения собственной системы регистрации «Победы» слишком высокую плату – несколько миллионов рублей, в то время как система обычно внедряется бесплатно за счет ресурсов авиакомпании.

ТАСС опубликовал ответ руководства аэропорта Уфы: "Существует it-стратегия в уфимском аэропорту, которая предусматривает единый интерфейс для разных систем регистраций. Вопрос установки системы официально не обсуждался с авиакомпанией, а сумма в несколько миллионов – абсурд. А на место «Победы» есть еще около пяти претендентов, которые могут выполнять перелет не менее эффективно".

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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