Лоукостера «Победы» в Уфе больше не будет

Руководство компании «Победа» сообщило о том, что лоукостер уходит на другие направления, если руководство аэропортов предъявляет завышенные требования. Так случилось и с уфимским аэропортом.
Стратегия низкобюджетного перевозчика подразумевает обязательное наличие собственной системы регистрации во всех аэропортах. Однако аэропорт Уфы потребовал для внедрения собственной системы регистрации «Победы» слишком высокую плату – несколько миллионов рублей, в то время как система обычно внедряется бесплатно за счет ресурсов авиакомпании.
ТАСС опубликовал ответ руководства аэропорта Уфы: "Существует it-стратегия в уфимском аэропорту, которая предусматривает единый интерфейс для разных систем регистраций. Вопрос установки системы официально не обсуждался с авиакомпанией, а сумма в несколько миллионов – абсурд. А на место «Победы» есть еще около пяти претендентов, которые могут выполнять перелет не менее эффективно".