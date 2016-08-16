Критерии для приватизации “Башнефти» подготовят к концу августа

- Ну конечно, это не фондовый рынок, не размещение на фондовом рынке, а конкурентные торги между теми участниками, которые будут допущены, в том числе и по цене, по наличию стратегии, по наличию собственных мощностей. Это не финансирование через госбанки, или бюджет, - заключил глава Росимущества.