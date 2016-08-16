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Критерии для приватизации “Башнефти» подготовят к концу августа

16 августа 2016, 09:24
Правительство еще не обсуждало отчет ВТБ о приватизации корпорации.

Критерии для участников приватизации госпакета акций "Башнефти" будут сформулированы до конца августа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росимущества РФ Дмитрия Пристанкова.

- Самое важное - это критерии для участников. В ближайшее время мы сформируем окончательно, до конца месяца, - цитирует слова господина Пристанкова издание.

Глава ведомства также добавил, что пока шорт-лист участников приватизации нефтяной компании еще не составлен.

Отвечая на вопрос журналистов об участии «Роснефти» в приватизации «Башнефти», Пристанков уточнил, что правительство России вправе самостоятельно принять решение о допуске той или иной компании к приватизационным сделкам.

Провести сделку по продаже госпакета "Башнефти" (50,08% уставного капитала) планируется до конца 2016 года. Рассматриваются различные варианты проведения сделки, в том числе реализация акций на бирже либо стратегическому инвестору.

Глава Росимущества сообщил, что правительство еще не обсуждало отчет ВТБ о приватизации «Башнефти».

- Мы еще на уровне правительства не обсуждали отчет ВТБ как агента. Один отчет мы уже отправили, но будем еще обсуждать подробно в части всех критериев, которые не определили, цены, - цитирует слова Пристанкова издание.

Глава ведомства также пояснил, что одним из условий участия в приватизации "Башнефти" является нахождение кандидата в российской юрисдикции. Он еще раз отметил, что акции компании не будут размещаться на фондовом рынке.

- Ну конечно, это не фондовый рынок, не размещение на фондовом рынке, а конкурентные торги между теми участниками, которые будут допущены, в том числе и по цене, по наличию стратегии, по наличию собственных мощностей. Это не финансирование через госбанки, или бюджет, - заключил глава Росимущества.

Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев говорил, что провести сделку по продаже госпакета "Башнефти" (50,08%) планируется в сентябре - октябре 2016 г. Министр отмечал, что инвестиционный консультант по сделке - "ВТБ Капитал" - уже направил в МЭР отчет с данными оценщика по стоимости госпакета. Интерес к сделке проявили девять компаний, среди которых нет напрямую иностранных, а также государственных компаний. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее заявлял, что стоимость госпакета акций "Башнефти" (50,08%) предварительно оценивается приблизительно в 297-315 млрд рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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