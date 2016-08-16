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Имущество Башкирского троллейбусного завода выставили на продажу

16 августа 2016, 10:11
20 лотов оценили в 9 миллионов рублей.

Конкурсный управляющий банкрота ОАО «Башкирский троллейбусный завод» выставил на продажу имущество предприятия. Торги в форме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой представления о цене проходят на электронной площадке по продаже имущества должников.

На продажу выставлено 9 лотов общей начальной стоимостью 9 млн руб. Самый дорогой лот – за 3,32 млн руб – нежилое здание вспомогательного типа площадью 530,3 кв м, а также право аренды земельного участка под зданием общей площадью 4,24 тыс кв м, еще в 1,8 млн руб оценено здание тяговой подстанции площадью 236,3 кв м с правом аренды земельного участка площадью 1,89 тыс кв м, в 1,12 млн руб оценено здание центрально-распределительной подстанции площадью 153,7 квм с земельным участком общей площадью 1,23 тыс кв м. все объекты находятся по адресу Соединительное шоссе, 11 в Уфе.

Также на торгах продадут еще три нежилых здания, сети газопровода, водопровода, наружного освещения и т.д. Кроме того, на торги выставлены конструкторская и технологическая документация изготовления троллейбуса за 150 тыс руб и товарный знак ОАО «Башкирский троллейбусный завод» за 30 тыс руб. Аукцион состоится 5 сентября. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 августа.

ОАО «БТЗ» занимался производством троллейбусов, кузовов троллейбусов, запасных частей для городского электротранспорта. Компания была подконтрольной правительству республики. Банкротом предприятие признано в апреле прошлого года.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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