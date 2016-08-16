Имущество Башкирского троллейбусного завода выставили на продажу

На продажу выставлено 9 лотов общей начальной стоимостью 9 млн руб. Самый дорогой лот – за 3,32 млн руб – нежилое здание вспомогательного типа площадью 530,3 кв м, а также право аренды земельного участка под зданием общей площадью 4,24 тыс кв м, еще в 1,8 млн руб оценено здание тяговой подстанции площадью 236,3 кв м с правом аренды земельного участка площадью 1,89 тыс кв м, в 1,12 млн руб оценено здание центрально-распределительной подстанции площадью 153,7 квм с земельным участком общей площадью 1,23 тыс кв м. все объекты находятся по адресу Соединительное шоссе, 11 в Уфе.