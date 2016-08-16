Директор «Татнефтегаза» попросил Путина продать 75% акций «Башнефти»

Компания предлагает купить акции «Башнефти» «с последующим возвратом». Из текста письма следует, что за 25% акций «Башнефти», принадлежащих Башкирии, компания «Татнефтегаз» готова заплатить млрд и вернуть этот пакет через десять лет. Конкретных предложений по стоимости и срокам владения консолидированным пакетом в письме президенту Сергей Бахир не сделал. Но из текста можно сделать вывод, что за консолидированный пакет в 75% может быть заплачено не менее млрд, отмечает издание.