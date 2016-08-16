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Директор «Татнефтегаза» попросил Путина продать 75% акций «Башнефти»

16 августа 2016, 11:42
Республиканскую долю акций при этом обещали вернуть через 10 лет.

Один из участников приватизации “Башнефти» - «Татнефтегаз» предложил правительству России продать не 50%, а 75% акций «Башнефти» одним пакетом, сообщает «Газета. Ru». В распоряжении издания есть письмо исполнительного директора «Татнефтегаза» Сергея Бахира президенту РФ.

Компания предлагает купить акции «Башнефти» «с последующим возвратом». Из текста письма следует, что за 25% акций «Башнефти», принадлежащих Башкирии, компания «Татнефтегаз» готова заплатить млрд и вернуть этот пакет через десять лет. Конкретных предложений по стоимости и срокам владения консолидированным пакетом в письме президенту Сергей Бахир не сделал. Но из текста можно сделать вывод, что за консолидированный пакет в 75% может быть заплачено не менее млрд, отмечает издание.

Владимир Путин передал письмо Сергея Бахира премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением «рассмотреть и доложить мнение».

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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