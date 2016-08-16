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Башкирия вошла в ТОП-10 по объему рынка новых автомобилей

16 августа 2016, 16:46
За первое полугодие в регионе было продано 22 810 автомобилей.

Башкирия заняла 7 место в рейтинге регионов России за первое полугодие текущего года по объему рынка новых легковых автомобилей. Рейтинг подготовило аналитическое агентство «АВТОСТ».

Всего в регионе за январь-июль текущего года, по данным исследования, было продано 22,81 тыс новых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 1,5%. Тогда было продано 22,47 тыс автомобилей.

Лидерами исследования стали Москва и Московская области, на их долю в общей сложности приходится почти четверть всего российского рынка (24,7%). Столичный рынок за этот период показал незначительное снижение (-4,2% до 114,3 тыс шт), подмосковный сократился немного больше (-5,2% - до 52,9 тыс шт). Третье место занял Санкт-Петербург – продажи в Северной столице выросли на 5,8% и составили 46,7 тыс легковых автомобилей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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