Башкирия вошла в ТОП-10 по объему рынка новых автомобилей

Лидерами исследования стали Москва и Московская области, на их долю в общей сложности приходится почти четверть всего российского рынка (24,7%). Столичный рынок за этот период показал незначительное снижение (-4,2% до 114,3 тыс шт), подмосковный сократился немного больше (-5,2% - до 52,9 тыс шт). Третье место занял Санкт-Петербург – продажи в Северной столице выросли на 5,8% и составили 46,7 тыс легковых автомобилей.