В аэропорту Уфы могут быть увеличены сборы за услуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует увеличить сборы за услуги АО «Международный аэропорт «Уфа», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на «Интерфакс». 11 августа проект приказа ведомста опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
По данным издания, сбор за взлет и посадку может увеличиться на 5,3% и достигнуть 380 руб за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна, сбор за обеспечение авиационной безопасности может увеличиться на 10,7% и достигнуть 270 руб за тонну максимальной взлетной массы.
Также ожидается, что тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях вырастет на 10% и составит 110 руб за пассажира, а тариф на международных линиях будет увеличен на 5,7% до 275 руб за пассажира.
Кроме того, планируется на 7,4% (до 102 руб за пассажира) увеличить размер сбора за предоставление аэровокзального комплекса на международных линиях. При этом аналогичный сбор на внутренних линиях планируется сохранить на уровне 34 руб за пассажира.