mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В аэропорту Уфы могут быть увеличены сборы за услуги

15 августа 2016, 12:48
Подготовлен проект приказа антимонопольного ведомства.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует увеличить сборы за услуги АО «Международный аэропорт «Уфа», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на «Интерфакс». 11 августа проект приказа ведомста опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

По данным издания, сбор за взлет и посадку может увеличиться на 5,3% и достигнуть 380 руб за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна, сбор за обеспечение авиационной безопасности может увеличиться на 10,7% и достигнуть 270 руб за тонну максимальной взлетной массы.

Также ожидается, что тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях вырастет на 10% и составит 110 руб за пассажира, а тариф на международных линиях будет увеличен на 5,7% до 275 руб за пассажира.

Кроме того, планируется на 7,4% (до 102 руб за пассажира) увеличить размер сбора за предоставление аэровокзального комплекса на международных линиях. При этом аналогичный сбор на внутренних линиях планируется сохранить на уровне 34 руб за пассажира.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44