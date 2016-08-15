Строительство домов в ЖК «Серебряный ручей» будет возобновлено

Обращение застройщика было подано в администрацию в сентябре 2015 года, за три месяца до окончания срока аренды земли. А ответ, в котором говорится о необходимости оформления объектов незавершенного строительства, был получен только в январе 2016 года. Похоже, до рассмотрения вопроса в судебном порядке в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде администрация города не имела намерений продлевать договоры.