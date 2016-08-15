Строительство домов в ЖК «Серебряный ручей» будет возобновлено

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы заключило с ООО «Крона» договоры аренды земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов микрорайона «Дема-9».
Долгое время чиновники отказывали в продлении аренды, что вызвало многочисленные акции протестов дольщиков. Акции протеста активно освещались в местных средствах массовой информации. Только благодаря усилиям участников долевого строительства договоры аренды были пролонгированы, строительство в ближайшее время возобновится.
- В результате переговоров в мае «Крона» зарегистрировала право собственности на два объекта незавершенного строительства, а в июле – еще на пять объектов, – сообщили в пресс-службе администрации города. В настоящее время подписаны договоры аренды всех семи земельных участков и представлены в Росреестр по РБ для государственной регистрации.
Обращение застройщика было подано в администрацию в сентябре 2015 года, за три месяца до окончания срока аренды земли. А ответ, в котором говорится о необходимости оформления объектов незавершенного строительства, был получен только в январе 2016 года. Похоже, до рассмотрения вопроса в судебном порядке в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде администрация города не имела намерений продлевать договоры.
- ООО «Крона» благодарит всех дольщиков за огромную помощь в борьбе за возобновление строительства микрорайона «Дема-9» и обязуется со своей стороны выполнить все обязательства по застройке, - сообщили в компании. - Теперь компания сможет достроить дома.