mkset.ru
ГлавноеВсе новости

СМИ: Запретить купить «Башнефть» «Роснефти» могут только специальным актом

15 августа 2016, 16:43
У правительства нет законных оснований ограничить «Роснефть».

Министр экономического развития Алексей Улюкаев на прошлой неделе направил премьер-министру Дмитрию Медведеву доклад, в котором сообщил, что у правительства нет законных оснований ограничить «Роснефть» и др. госкомпании, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

Для введения запрета правительству необходимо издать специальный акт. «Установить дополнительные критерии для ограничения участия в сделке лиц, прямо или косвенно контролируемых государством, ... можно только в соответствии с отдельно изданным актом»,— приводит издание слова министра.

Издание отмечает, что в докладе Алексей Улюкаев цитирует письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина, в котором тот отмечает, что ограничение права компании на участие в приватизации может привести к падению акций «Роснефти», а также создаст риски начала судебных разбирательств.Сечин также тогда отметил, что покупка «Роснефтью» «Башнефти» создаст синергетический эффект в 160 млрд руб. По его мнению, это позволит дороже продать «Роснефть» в ходе приватизации.

Напомним, что ранее сообщалось, что президент Владимир Путин запретил «Роснефти» участвовать в приватизации «Башнефти».

Правительство намерено продать в этом году 50,08% уставного капитала «Башнефти».

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44