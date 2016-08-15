СМИ: Запретить купить «Башнефть» «Роснефти» могут только специальным актом

Министр экономического развития Алексей Улюкаев на прошлой неделе направил премьер-министру Дмитрию Медведеву доклад, в котором сообщил, что у правительства нет законных оснований ограничить «Роснефть» и др. госкомпании, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.
Для введения запрета правительству необходимо издать специальный акт. «Установить дополнительные критерии для ограничения участия в сделке лиц, прямо или косвенно контролируемых государством, ... можно только в соответствии с отдельно изданным актом»,— приводит издание слова министра.
Издание отмечает, что в докладе Алексей Улюкаев цитирует письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина, в котором тот отмечает, что ограничение права компании на участие в приватизации может привести к падению акций «Роснефти», а также создаст риски начала судебных разбирательств.Сечин также тогда отметил, что покупка «Роснефтью» «Башнефти» создаст синергетический эффект в 160 млрд руб. По его мнению, это позволит дороже продать «Роснефть» в ходе приватизации.
Напомним, что ранее сообщалось, что президент Владимир Путин запретил «Роснефти» участвовать в приватизации «Башнефти».
Правительство намерено продать в этом году 50,08% уставного капитала «Башнефти».