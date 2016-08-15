СМИ: Запретить купить «Башнефть» «Роснефти» могут только специальным актом

Издание отмечает, что в докладе Алексей Улюкаев цитирует письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина, в котором тот отмечает, что ограничение права компании на участие в приватизации может привести к падению акций «Роснефти», а также создаст риски начала судебных разбирательств.Сечин также тогда отметил, что покупка «Роснефтью» «Башнефти» создаст синергетический эффект в 160 млрд руб. По его мнению, это позволит дороже продать «Роснефть» в ходе приватизации.