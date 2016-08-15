План приватизации Башкирии пополнился новыми объектами

Правиельcтво Башкирии внесло изменения в прогнозный план приватизации на 2016-2017 годы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Как следует из документа, правительство готовит к продаже здания бывших кинотеатров в Стерлитамаке и Мелеузе, две ветстанции в Иглинском районе республики, гостиницу «Кыйгыр» (помещения на 2 и 3 этажах) в селе Верхние Киги, а также административные здания в городе Ишимбай (улица Левый берег,6).
Кроме того, в прогнозный план включены 37 объектов серверного оборудования остаточной стоимостью 10,74 млн руб.