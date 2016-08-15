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План приватизации Башкирии пополнился новыми объектами

15 августа 2016, 17:21
В него вошли гостиница, кинотеатры, ветеринарные станции.

Правиельcтво Башкирии внесло изменения в прогнозный план приватизации на 2016-2017 годы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Как следует из документа, правительство готовит к продаже здания бывших кинотеатров в Стерлитамаке и Мелеузе, две ветстанции в Иглинском районе республики, гостиницу «Кыйгыр» (помещения на 2 и 3 этажах) в селе Верхние Киги, а также административные здания в городе Ишимбай (улица Левый берег,6).

Кроме того, в прогнозный план включены 37 объектов серверного оборудования остаточной стоимостью 10,74 млн руб.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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