План приватизации Башкирии пополнился новыми объектами

Как следует из документа, правительство готовит к продаже здания бывших кинотеатров в Стерлитамаке и Мелеузе, две ветстанции в Иглинском районе республики, гостиницу «Кыйгыр» (помещения на 2 и 3 этажах) в селе Верхние Киги, а также административные здания в городе Ишимбай (улица Левый берег,6).