Башкирия рассталась с госдолей «Уфимскагроснаба»

Один из акционеров ОА «Уфимскагроснаб» Михаил Крупеня увеличил свою долю в уставном капитале преприятия: на аукционе 9 августа он купил у министерства земельных и имущественных отношений республики 22,08%. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
В торгах принял участие только Михаил Крупеня. Он приобрел госпакет по минимально возможной цене за 5,34 млн руб.
Ранее Михаилу Крупеня принадлежало 26,06% уставного капитала предприятия.
ОАО «Уфимскагроснаб» сдает в аренду грузовой транспорт, занимается уборкой и техническим обслуживанием транспортных средств. Численность работников предприятия составляет 24 человека. Уставный капитал 150,49 тыс руб. В собственности предприятия объекты недвижимости общей площадью 9,46 тыс кв м в Уфе по улице Якуба Коласа, 127. Помещения общей площадью 5,03 тыс кв м сданы в аренду. Площадь земельного участка под объектами недвижимости — 43,94 тыс кв м.
Владельцами акций предприятия также являются Вячеслав и Иван Крупеня, Татьяна Кабиткова, Владимир Король.