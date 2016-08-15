Башкирия рассталась с госдолей «Уфимскагроснаба»

Один из акционеров ОА «Уфимскагроснаб» Михаил Крупеня увеличил свою долю в уставном капитале преприятия: на аукционе 9 августа он купил у министерства земельных и имущественных отношений республики 22,08%. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.