В Уфе выставлен на торги участок для строительства гостиницы

Земельный участок общей площадью 7,9 тыс кв м расположен восточнее дома № 7 по улице Элеваторная в Кировском районе Уфы (в районе поселка «Мелькомбинат» - прим. ред.). Он отдается в аренду на 10 лет. Начальный размер годовой арендной платы — 2,83 млн руб. В настоящее время участок не обременен правами третьих лиц. Аукцион состоится 9 сентября.