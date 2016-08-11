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В Уфе выставлен на торги участок для строительства гостиницы

11 августа 2016, 16:07
Участок расположен в районе поселка «Мелькомбинат».

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы выставило на торги земельный участок для проектирвоания и строительства многофункционального развлекательного комплекса с гостиницей и рестораном, следует из сообщения на сайте подразделения мэрии.

Земельный участок общей площадью 7,9 тыс кв м расположен восточнее дома № 7 по улице Элеваторная в Кировском районе Уфы (в районе поселка «Мелькомбинат» - прим. ред.). Он отдается в аренду на 10 лет. Начальный размер годовой арендной платы — 2,83 млн руб. В настоящее время участок не обременен правами третьих лиц. Аукцион состоится 9 сентября.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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