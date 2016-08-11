Уфа вошла в топ-15 по обеспеченности дилерскими центрами

Уфа заняла 11 место в рейтинге городов с населением свыше 1 млн человек по обеспеченности дилерскими центрами. Исследование подготовило аналитическое агентство «Автостат». По данным рейтинга, в Уфе этот показатель очень близок к среднероссийскому — на 21,2 тыс уфимцев приходится один дилерский центр. Всего в Уфе, по данным агентства, 68 дилерских центров.