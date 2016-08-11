Уфа вошла в топ-15 по обеспеченности дилерскими центрами

Уфа заняла 11 место в рейтинге городов с населением свыше 1 млн человек по обеспеченности дилерскими центрами. Исследование подготовило аналитическое агентство «Автостат». По данным рейтинга, в Уфе этот показатель очень близок к среднероссийскому — на 21,2 тыс уфимцев приходится один дилерский центр. Всего в Уфе, по данным агентства, 68 дилерских центров.
В городах-миллионниках средний показатель обеспеченности составляет 22,2 тыс. жителей на 1 такой центр центр.
Самым обеспеченным среди миллионников стал Екатеринбург. Там на один дилерский центр в среднем приходится 15,7 тыс человек, в Казани – 16 тыс, в Самаре – 17 тыс, в Воронеже – 17,5 тыс, в Нижнем Новгороде – 17,7 тыс, в Ростове-на-Дону – 17,8 тыс человек.
В Москве и Санкт-Петербурге показатель обеспеченности ниже, чем в среднем по стране.: в Москве на центр приходится 27,5 тыс человек, в Санкт-Петербурге - 23,1 тыс человек.