СМИ: От приватизации «Башнефти» отсекут иностранцев

Министерство экономического развития России направило в правительство страны доклад о способах приватизации «Башнефти», сообщают «Ведомости».
Минэкономразвития рекомендует продавать госдолю не на бирже, а на тендере стратегическому инвестору. Об этом изданию сообщили два федеральных чиновника и человек, который участвовал п подготовке рекомендаций. В министерстве считают, что такой формат продажи позволит максимизировать поступления в бюджет, обеспечит прозрачность и конкурентность торгов, а также возможность завершения сделки до конца текущего года.
Ведомство предлагает предъявить потенциальным покупателям восемь условий, в том числе: компания должна быть зарегистрирована в России, у него должна отсутствовать просроченная задолженность в бюджеты различного уровня, а размер выручки за прошлый год должен быть более 10 млрд руб (пакет акций «Башнефти» оценен компанией [email protected] в 297-315 млрд руб. - прим. ред.) Издание отмечает, что эти условия необходимы для исключения рисков неплатежеспособности.
Кроме того, компании-претенденты не должны занимать деньги на сделку в госбанках.
Федеральная антимонопольная служба России должна одобрить эту сделку, а претендент должен подготовить стратегию развития «Башнефти» и внести 10%-ную предоплату.
Напомним, что «ВТБ Капитал» приглашал к участию в приватизации несколько десятков компаний, в том числе и иностранные.
Ранее сообщалось о том, что в приватизации компании планируют участвовать восемь российских компаний – «Роснефть», «Лукойл», Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова, Антипинский НПЗ, «Татнефтегаз», «Татнефть», фонд «Энергия» Игоря Юсуфова и РФПИ с партнерами.