СМИ: От приватизации «Башнефти» отсекут иностранцев

Минэкономразвития рекомендует продавать госдолю не на бирже, а на тендере стратегическому инвестору. Об этом изданию сообщили два федеральных чиновника и человек, который участвовал п подготовке рекомендаций. В министерстве считают, что такой формат продажи позволит максимизировать поступления в бюджет, обеспечит прозрачность и конкурентность торгов, а также возможность завершения сделки до конца текущего года.