Минтруда Башкирии удалось уговорить часть работодателей поднять минимальную зарплату

Минтруда Башкирии удалось уговорить сохранить минимальную зарплату на установленном уровне почти с половиной работодателей, которые изначально от этого отказались. Об этом сообщает пресс-служба ведомства
Весной республиканская трехсторонняя комиссия приняла соглашение, по которому «минималка» в регионе должна оставаться на уровне 8,9 тысяч рублей, для бюджетников – 7,5 тысяч. Предложения присоединиться к этому соглашению были направлены работодателям региона. Однако затем в ведомство поступило 115 мотивированных отказов.
- В результате проведенных переговоров 11 предприятий и организаций приняли решение о присоединении к соглашению с 1 июня 2016 года, - говорится в сообщении Минтруда. - 34 - с 1 июля, одна организация - с 1 августа и еще одна - с 1 января 2017 года.