Минтруда Башкирии удалось уговорить часть работодателей поднять минимальную зарплату

- В результате проведенных переговоров 11 предприятий и организаций приняли решение о присоединении к соглашению с 1 июня 2016 года, - говорится в сообщении Минтруда. - 34 - с 1 июля, одна организация - с 1 августа и еще одна - с 1 января 2017 года.