mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Минтруда Башкирии удалось уговорить часть работодателей поднять минимальную зарплату

11 августа 2016, 10:30
Сохранить «минималку» согласились около половины изначально отказавшихся от этого компаний.

Минтруда Башкирии удалось уговорить сохранить минимальную зарплату на установленном уровне почти с половиной работодателей, которые изначально от этого отказались. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Весной республиканская трехсторонняя комиссия приняла соглашение, по которому «минималка» в регионе должна оставаться на уровне 8,9 тысяч рублей, для бюджетников – 7,5 тысяч. Предложения присоединиться к этому соглашению были направлены работодателям региона. Однако затем в ведомство поступило 115 мотивированных отказов.

- В результате проведенных переговоров 11 предприятий и организаций приняли решение о присоединении к соглашению с 1 июня 2016 года, - говорится в сообщении Минтруда. - 34 - с 1 июля, одна организация - с 1 августа и еще одна - с 1 января 2017 года.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44