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Добрый дракон Эллиот появился в Уфе

11 августа 2016, 14:50
Волшебная сказка для всей семьи «Пит и его дракон» - уже на экранах «Планета Кино».

Дисней вновь радует любителей чудес добрыми сказками. На этот раз кинолента «Пит и его дракон» готова погрузить в трогательный мир всю семью.

Мистер Мич много лет рассказывал сказки о свирепом драконе своей любимой дочери Грейс. Он говорил, что чудище живет в лесах на севере. Девочка не верила в рассказы отца, но вот она увидела дракона Эллиота в живую…

Мальчик Пит жил в лесу, у не было никого, ни семьи, ни друзей, и вдруг в его жизни появляется Эллиот. Они тут же становятся лучшими друзьями. Грейс встречает в лесу дракона и мальчика. После знакомства девочка решает выяснить, почему Пит один. Грейс интересует и история жизни сказочного дракона, который оказался не выдумкой.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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