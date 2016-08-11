Добрый дракон Эллиот появился в Уфе

Дисней вновь радует любителей чудес добрыми сказками. На этот раз кинолента «Пит и его дракон» готова погрузить в трогательный мир всю семью.
Мистер Мич много лет рассказывал сказки о свирепом драконе своей любимой дочери Грейс. Он говорил, что чудище живет в лесах на севере. Девочка не верила в рассказы отца, но вот она увидела дракона Эллиота в живую…
Мальчик Пит жил в лесу, у не было никого, ни семьи, ни друзей, и вдруг в его жизни появляется Эллиот. Они тут же становятся лучшими друзьями. Грейс встречает в лесу дракона и мальчика. После знакомства девочка решает выяснить, почему Пит один. Грейс интересует и история жизни сказочного дракона, который оказался не выдумкой.