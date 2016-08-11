Добрый дракон Эллиот появился в Уфе

Мальчик Пит жил в лесу, у не было никого, ни семьи, ни друзей, и вдруг в его жизни появляется Эллиот. Они тут же становятся лучшими друзьями. Грейс встречает в лесу дракона и мальчика. После знакомства девочка решает выяснить, почему Пит один. Грейс интересует и история жизни сказочного дракона, который оказался не выдумкой.