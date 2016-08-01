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Аэрофлот объявил итоги конкурса на лучшую раскраску самолета

1 августа 2016, 12:47
Подведены итоги творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченного к 95-летнему юбилею компании.

Победу в соревновании одержала Екатерина Лесик. Ее дизайн ливреи, оформленный в бело-синих тонах, стилизован под гжельские узоры. Второе место заняла Екатерина Леухина. Она представила эскиз в цветах российского триколора, с вариацией на тему «птички» Аэрофлота на фюзеляже.

Победитель конкурса получит сертификат на два лица на перелет бизнес-классом в любой пункт маршрутной сети Аэрофлота. Кроме того, по его эскизу будет покрашен самолет Airbus A321. Обладателю второго места будет вручен сертификат на два лица на перелет экономклассом в любой пункт маршрутной сети Аэрофлота.

В рамках творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота» с 29 июня по 10 июля любой желающий мог опубликовать свой эскиз ливреи самолета на сайте www.afl-paint95.ru. Пользователи сайта путем онлайн-голосования выбрали десятку финалистов. На заключительном этапе конкурса авторитетное жюри, в состав которого вошли члены Правления ПАО «Аэрофлот», определило обладателей первого и второго места.

Конкурс «Раскрась самолет Аэрофлота» проводился в честь предстоящего юбилея авиакомпании. 17 марта 1923 года было создано Российское общество Добровольного воздушного флота — «Добролет». Оно стало родоначальником современного Аэрофлота, поэтому 17 марта является официальным днем рождения перевозчика. В 2018 году авиакомпании исполнится 95 лет.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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