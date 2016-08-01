Аэрофлот объявил итоги конкурса на лучшую раскраску самолета

Победитель конкурса получит сертификат на два лица на перелет бизнес-классом в любой пункт маршрутной сети Аэрофлота. Кроме того, по его эскизу будет покрашен самолет Airbus A321. Обладателю второго места будет вручен сертификат на два лица на перелет экономклассом в любой пункт маршрутной сети Аэрофлота.