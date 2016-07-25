Аэрофлот официально вернулся в элиту глобальной авиации

- Шесть лет назад, когда мы принимали нашу Стратегию-2025, многие наши оппоненты уверяли, что в обозримом будущем ни одна российская авиакомпания не сможет пробиться в мировую элиту, - напомнил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари. – Теперь весь мир поставлен перед фактом: Аэрофлот не только уверенно вернулся в клуб крупнейших авиакомпаний мира, но и сделал это значительно раньше, чем изначально планировалось. Этому не помешали ни сложная ситуация в макроэкономике, ни антироссийские санкции.