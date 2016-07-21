Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов

В прошлом месяце руководство российского национального авиаперевозчика приняло решение ввести единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Для поступающих на работу в ПАО «Аэрофлот» были установлены единоразовые выплаты в следующем размере: для командира воздушного судна – 650 тыс. руб., для второго пилота - 350 тыс. руб.