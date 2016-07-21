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Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов

21 июля 2016, 13:11
Правлением Аэрофлота принято решение с 1 октября 2017 года ввести дополнительную систему поощрения пилотов.

Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу действующему командно-летному, летно-инструкторскому составу и командирам воздушных судов будет выплачиваться:

при стаже от 1 года до 2 лет - 75 тыс. руб.,

при стаже от 2 до 3 лет – 150 тыс. руб.,

при стаже более 3 лет - 240 тыс. руб.

Данная система поощрения пилотов соответствует мировой практике гражданской авиации.

Это очередной шаг Аэрофлота по обеспечению достойного уровня доходов и социальной защищенности пилотов, который должен содействовать закреплению в ведущей российской авиакомпании высококвалифицированных летных кадров.

В прошлом месяце руководство российского национального авиаперевозчика приняло решение ввести единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Для поступающих на работу в ПАО «Аэрофлот» были установлены единоразовые выплаты в следующем размере: для командира воздушного судна – 650 тыс. руб., для второго пилота - 350 тыс. руб.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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