Минобороны ответило парламенту Башкирии про судьбу исторических казарм

— Отрадно, что вопрос сдвинулся с мертвой точки и наше обращение принято к рассмотрению, — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Здания расположены в центре нашей столицы и являются своего рода визитной карточкой Уфы, с ними связано много исторических событий, важных для наших граждан. Надеемся на понимание со стороны Министерства обороны этого вопроса.