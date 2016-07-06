Минобороны ответило парламенту Башкирии про судьбу исторических казарм

Posted 6 июля 2016, 06:23
Published 6 июля 2016, 06:23
Modified 14 марта, 06:48
Updated 14 марта, 06:48
В Госсобрание Башкирии поступил ответ на обращение, адресованное министру обороны России Сергею Шойгу по вопросу сохранения зданий Казармы внутренней стражи как объекта культурного наследия.
Напомним, что этот вопрос был поднят полковником запаса Айратом Калимуллиным на приеме, который проводил спикер парламента Константин Толкачев.
— Я был командиром войсковой части, которая располагалась на данной территории, и душа болит, когда видишь, что эти исторические здания разрушаются на глазах, — сказал тогда Калимуллин.
Казарма внутренней стражи расположена по улице Карла Маркса. Этот комплекс состоит из четырех зданий и казарменной стены, включает объекты «южный (женатый) корпус», «южный малый корпус», «северный (холостой) корпус», «северный малый корпус», «казарменная стена», постройки 1830–1839 годов. Поставлен на государственную охрану распоряжением Кабинета Министров Башкирии в 1994 году.
Однако вследствие длительной эксплуатации и погодных условий строения претерпели значительный физический износ. Проведение реставрационных мероприятий пока невозможно, так как объекты находятся в собственности минобороны.
В ответе за подписью заместителя министра обороны Николая Панкова, в частности, говорится, что в настоящее время прорабатывается вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения объектов в ведении Минобороны России. Вопрос проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах будет рассмотрен по результатам принятого решения.
— Отрадно, что вопрос сдвинулся с мертвой точки и наше обращение принято к рассмотрению, — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Здания расположены в центре нашей столицы и являются своего рода визитной карточкой Уфы, с ними связано много исторических событий, важных для наших граждан. Надеемся на понимание со стороны Министерства обороны этого вопроса.