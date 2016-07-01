Влюбленные из Уфы решили до своей свадьбы собрать 727 поцелуев

Posted 1 июля 2016, 07:41
Published 1 июля 2016, 07:41
Modified 14 марта, 06:48
Updated 14 марта, 06:48
Рузана и Олег Самсоновы уже не в первый раз организуют флэшмобы в социальной сети Instagram. Ребята каждый раз придумывают что-то новое, то ко дню рождения А. С. Пушкина, то ко Дню пап. Их новый флэшмоб приурочен к собственной свадьбе.
— Я хочу рассказать вам небольшую историю про меня, про любовь и немного, про волшебство, — пишет Рузана Самсонова на своей странице в социальной сети. — Мы с Олегом познакомились меньше полугода назад на репетиции «Ночных Дневников». Спустя месяц мы поняли, что нет отдельно меня, нет отдельно его. Есть мы, которое безапелляционно отстаивает свое право на место под солнцем. Такая вот история про любовь, которую кто-то может счесть вполне обычной, но мы точно уверены, что это сказка. Чудо, приключившееся с нами.
— У нас есть счастливое число 727, — рассказала девушка. — И день свадьбы мы решили назначить на 27 июля (7.27). Здесь тоже, кстати, не обошлось без волшебства :))) Мы не хотим отмечать свадьбу со зваными гостями и застольем. Мы хотим поделиться своим счастьем с каждым, кто захочет его разделить с нами. Без заготовленных тостов, без условностей и подарков. Просто люди, музыка, улыбки.
Когда влюбленные начали продумывать план по воплощению мечты, то сразу вспомнили про Площадь Двух Фонтанов. Ребята говорят, что и адрес там как раз магический: Кирова, 27. Будущая семейная пара решила собрать там желающих разделить с ними торжество 27 июля.
— Но для осуществления этой мечты нам необходимо выиграть пари. Мы поспорили, что в течение 27 дней с 1 по 27 июля мы наберем 727 фотографий поцелуев разных людей под тэгами #кирова27 #727поцелуев. Конечно, без вашей помощи нам не обойтись. Прошу вас всех поддержать нас и подключиться к нашему поцелуйному флешмобу. Сфотографируйте, как вы целуете любимого человека, и опубликуйте фото, поставив тэги, указанные выше, — просит помощи и активности у жителей Уфы жених Олег Самсонов.