Влюбленные из Уфы решили до своей свадьбы собрать 727 поцелуев

— Я хочу рассказать вам небольшую историю про меня, про любовь и немного, про волшебство, — пишет Рузана Самсонова на своей странице в социальной сети. — Мы с Олегом познакомились меньше полугода назад на репетиции «Ночных Дневников». Спустя месяц мы поняли, что нет отдельно меня, нет отдельно его. Есть мы, которое безапелляционно отстаивает свое право на место под солнцем. Такая вот история про любовь, которую кто-то может счесть вполне обычной, но мы точно уверены, что это сказка. Чудо, приключившееся с нами.