В Башкирии мусорной проблемой займутся региональные операторы

С января 2016 года вступили в силу законодательные изменения, касающиеся обращения с твердыми коммунальными отходами. Периодом перехода к новой системе управления через региональных операторов определен срок до конца 2016 года. На данный момент территориальная схема в области обращения с отходами и нормативы накопления отходов находятся на стадии разработки. При разработке этой схемы основополагающим принципом для организации деятельности в области обращения с ТКО определён межмуниципальный подход. Вопросы совершенствования системы управления процессом утилизации и переработки отходов производства и потребления в республике были рассмотрены на выездном заседании рабочей группы Госсобрания Башкирии в Нефтекамске. Оно прошло 31 мая.
Само заседание началось с посещения полигона ТКО (твердых коммунальных отходов). Дорога к полигону оказалась в ужасном состоянии, весной целую неделю она была просто закрыта для проезда транспорта, и Нефтекамск столкнулся с серьезной проблемой вывоза бытового мусора. Как выяснилось, дорога оказалась практически бесхозной, и пока идут споры, кто же должен отвечать за ее ремонт и содержание.
– Решите этот вопрос до осени, иначе вы можете столкнуться с еще большими проблемами, - заявил председатель комитета Госсобрания Рашит Хайруллин.
В 2015 году на полигоне ТКО был построен мусоросортировочный комплекс (МСК). Работа комплекса, рассчитанная на 100 тысяч тонн в год, способна решить ряд экологических проблем не только Краснокамского, но и Дюртюлинского районов Башкирии, а также всех населенных пунктов в радиусе 100 км. Принцип работы МСК заключается в извлечении вторичных ресурсов до 40% и уплотнении пищевых отходов в пятикратном размере, что позволяет увеличить срок службы действующего полигона ТКО и предотвратить необходимость строительства новых.
– Комплекс, конечно, хороший, но пока ему далеко до совершенства, на полигоне стоит навести порядок, - бросил нам на ходу депутат Госсобрания Башкирии Ильдар Исянгулов.
В самом Нефтекамске депутатам показали практику сбора ртутьсодержащих ламп и батареек. Отходы ртутьсодержащих ламп, а также иные бытовые ртутьсодержащие приборы, находящиеся в пользовании наших граждан, попадают в мусоропроводы жилых многоквартирных домов и мусорные контейнеры, расположенные в жилых зонах, а позже вывозятся на полигоны ТКО, что в конечном итоге наносит непоправимый ущерб здоровью и представляет угрозу для жизни населения республики. Каждый год в Башкирию импортируется более 1 млн энергосберегающих ламп, из них обезвреживается более 800 тыс штук отработанных ртутьсодержащих ламп, что явно недостаточно. Еще одна цифра. В Россию за прошлый год было ввезено более миллиарда батареек. Закапывается в землю практически столько же. Исследования показали, что данный вид отходов подлежит только утилизации. Данная проблема может «аукнуться» лет через 30-40 на наших детях. И поэтому таких специализированных боксов должно быть больше, отметили члены рабочей группы.
- Новое законодательство предполагает выход на региональные рынки специализированных операторов по работе с ТКО, отобранных на конкурсе. Им будет делегировано право сбора, вывоза, размещения и переработки отходов, - отметил заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Филюс Яхин. - Услуги операторов будет оплачивать бизнес и население. Будет установлено несколько новых тарифов, в частности, на обработку, утилизацию и захоронение ТКО. До сих пор в Башкирии действовал только тариф на утилизацию (захоронение) коммунальных отходов. В зависимости от муниципалитета он варьируется от 30 до 300 руб за кубометр ТКО. Контракт с оператором по сбору мусора заключат на 10 лет.
Существующая система управления отходами состоит только из захоронения, в республике вторично используется не более 3-5%, все остальное попадает на полигоны, которые физически могут принять из 12 млн куб. м образующихся в республике твердых коммунальных отходов только 2 млн куб.м. Фактически полигон - это мусорное ведро.
При этом, как было сказано на заседании рабочей группы, 35% объема ТКО могут быть переработаны, 35% - использованы в качестве удобрений (биокомпоста), 30% - предполагают захоронение. По данным министерства природопользования и экологии Башкирии, в республике на одного человека приходится 500 кг складируемого мусора.
Для того, чтобы вместить весь мусор республики, требуется 200 полигонов, в то время как в Башкирии их всего 43 (причем 50% уже заполнены наполовину, а около 30% близки к заполнению). Кстати, стоимость строительства одного среднего полигона составляет около 50 млн рублей.
- Сегодня на территории Башкортостана действуют около 3 тысяч свалок, занимающих более 2 тысяч гектаров земли. Практически в каждом населенном пункте организована одна или несколько свалок, куда вывозятся бытовые, промышленные, строительные и другие отходы, - отметил председатель профильного комитета Госсобрания Рашит Хайруллин.
– Но большинство из них не соответствует требованиям природоохранного законодательства , на территории свалок, выведенных из эксплуатации, как правило, не проводятся работы по рекультивации. Очевидно, что такое накопление отходов представляет серьезную экологическую опасность для людей. Не стоит забывать, что с 1 января 2017 года начнут действовать поправки в Жилищный кодекс, по которым договоры на вывоз мусора будут заключать и жители сел и деревень. Мы много говорим, но к сожалению ситуация с мусором не становится лучше. Население его выбрасывает, где попало. Слабо организована работа по сортировке ТКО в муниципальных районах.
Рашит Хайруллин заметил, что, например, из 110 тысяч тонн отходов в Краснокамском районе 100 тысяч – это навоз, который можно использовать в качестве удобрения. Однако с населением слабо ведется разъяснительная работа в этом направлении.
2017 год в России указом президента страны объявлен годом экологии. Особое внимание будет уделяться экологическому воспитанию и просвещению населения. Как говорят специалисты, в стране просто необходима массовая, продуманная система обучения и пропаганды, направленная на формирование экологической культуры населения с младенческого возраста. Иначе Россия рискует превратиться в одну большую мусорную свалку.