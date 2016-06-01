В Башкирии мусорной проблемой займутся региональные операторы

В самом Нефтекамске депутатам показали практику сбора ртутьсодержащих ламп и батареек. Отходы ртутьсодержащих ламп, а также иные бытовые ртутьсодержащие приборы, находящиеся в пользовании наших граждан, попадают в мусоропроводы жилых многоквартирных домов и мусорные контейнеры, расположенные в жилых зонах, а позже вывозятся на полигоны ТКО, что в конечном итоге наносит непоправимый ущерб здоровью и представляет угрозу для жизни населения республики. Каждый год в Башкирию импортируется более 1 млн энергосберегающих ламп, из них обезвреживается более 800 тыс штук отработанных ртутьсодержащих ламп, что явно недостаточно. Еще одна цифра. В Россию за прошлый год было ввезено более миллиарда батареек. Закапывается в землю практически столько же. Исследования показали, что данный вид отходов подлежит только утилизации. Данная проблема может «аукнуться» лет через 30-40 на наших детях. И поэтому таких специализированных боксов должно быть больше, отметили члены рабочей группы.