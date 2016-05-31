Башкирия стала лидером по числу умерших среди соседних регионов

За первый квартал текущего года в республике скончалось 17 507 человек. Это первое место среди регионов по абсолютному показателю смертности. Но демографическая ситуация оценивается по относительным показателям. По ним республика, наоборот, показывает неплохие результаты. Так коэффициент смертности в Башкирии (13,0) - один из самых низких в ПФО. На тысячу человек населения в республике умерло 13 - это наравне с Удмуртией, по этому показателю Башкирия в Приволжском федеральном округе уступает только Татарстану (11,7)