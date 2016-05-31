Башкирия стала лидером по числу умерших среди соседних регионов

За первый квартал текущего года в республике скончалось 17 507 человек. Это первое место среди регионов по абсолютному показателю смертности. Но демографическая ситуация оценивается по относительным показателям. По ним республика, наоборот, показывает неплохие результаты. Так коэффициент смертности в Башкирии (13,0) - один из самых низких в ПФО. На тысячу человек населения в республике умерло 13 - это наравне с Удмуртией, по этому показателю Башкирия в Приволжском федеральном округе уступает только Татарстану (11,7)
Основная причина смертей – сердечно-сосудистые заболевания. В Башкирии 7 569 человек скончались от заболеваний системы кровообращения. На втором месте среди причин гибели людей – доброкачественные и злокачественные новообразования, которые повлекли за собой жизнь 2 242 человек. После идут болезни органов дыхания (почти тысяча человек), органов пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни.
Еще в начале 2016 года глава республики Рустэм Хамитов на заседании правительства озвучил статистические данные за прошлый год: рождаемость в регионе снизилась на 2%, а смертность на 1,5% выросла.