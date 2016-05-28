Уфимец стал лучшим финансовым журналистом страны

Равиль Ватолин, занял первое место в номинации «Лучший автор региональной публикации в деловых и общественно-политических СМИ». Награждение состоялось 27 мая в Калининграде.
- Теперь я лучший финансовый журналист страны по версии Всероссийского конкурса «Рублевая зона». Ох, счастлив. Спасибо, организаторам. – Написал Равиль Ватолин на своей странице в социальной сети.
Всероссийский конкурс «Рублёвая зона» проходил в первый раз, всего на участие в конкурсе подали более 250 заявок в 8 номинациях, из них в финал прошли всего 24 региональных СМИ.