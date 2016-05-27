Правительство России включило «Башнефть» в прогнозный план приватизации

В распоряжении Медведева говорится, что документ подписан в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. Напомним, недавно он своим указом исключил "Башнефть" из федерального списка стратегических предприятий.
— Принятое решение направлено на увеличение поступлений в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества и создание условий для привлечения инвестиций в ПАО АНК «Башнефть», - говорится в распоряжении.
Правительство России может реализовать свою долю в компании - 50,08% акций. У Башкирии пока остается пакет в 25% плюс одна акция. Вчера глава региона Рустэм Хамитов заявил, что позицию о республики о сохранении своего участия в компании может измениться, если новый владелей изменит дивидендную политику.