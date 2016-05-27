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Правительство России включило «Башнефть» в прогнозный план приватизации

27 мая 2016, 09:34
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжении о включении «Башнефти» в план приватизации на этот год. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

В распоряжении Медведева говорится, что документ подписан в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. Напомним, недавно он своим указом исключил "Башнефть" из федерального списка стратегических предприятий.

— Принятое решение направлено на увеличение поступлений в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества и создание условий для привлечения инвестиций в ПАО АНК «Башнефть», - говорится в распоряжении.

Правительство России может реализовать свою долю в компании - 50,08% акций. У Башкирии пока остается пакет в 25% плюс одна акция. Вчера глава региона Рустэм Хамитов заявил, что позицию о республики о сохранении своего участия в компании может измениться, если новый владелей изменит дивидендную политику.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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