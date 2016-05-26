Журналист БСТ Гузель Хамитова получила грант Российского географического общества

- О Каповой пещере снято два документальных фильма: в 1974 и 2000 годах. Однако, за последние 15 лет в изучении пещеры произошел колоссальный прорыв: открыто более 150 рисунков, увеличился их максимальный возраст - до 36 400 лет, ведутся мониторинговые исследования, реставрационные работы, - рассказала ИА «Медиакорсеть» автор будущего фильма, журналист Гузель Хамитова. - Растет интерес к пещере у мировой научной общественности. Это доказательство того, что живопись пещеры - не подражание западным аналогам, а самобытное явление, знаменующее существование на планете еще одного оригинального центра древнейшей культуры человечества.