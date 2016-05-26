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Журналист БСТ Гузель Хамитова получила грант Российского географического общества

26 мая 2016, 12:22
Члены Медиа-совета Российского географического общества во главе с ее председателем – пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым единогласно приняли решение о выделении Башкирскому отделению РГО медиа-гранта на создание научно-популярного фильма - «Колыбель искусства - пещера Шульган-Таш (Капова пещера)». Презентацию представила автор проекта, журналист БСТ Гузель Хамитова.

- О Каповой пещере снято два документальных фильма: в 1974 и 2000 годах. Однако, за последние 15 лет в изучении пещеры произошел колоссальный прорыв: открыто более 150 рисунков, увеличился их максимальный возраст - до 36 400 лет, ведутся мониторинговые исследования, реставрационные работы, - рассказала ИА «Медиакорсеть» автор будущего фильма, журналист Гузель Хамитова. - Растет интерес к пещере у мировой научной общественности. Это доказательство того, что живопись пещеры - не подражание западным аналогам, а самобытное явление, знаменующее существование на планете еще одного оригинального центра древнейшей культуры человечества.

Фильм, по словам журналиста, станет видеоаргументацией для внесения пещеры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а так же итогом многолетнего труда ученых-спелеологов. Пещера Шульган-таш - уникальный объект исторического и культурного наследия России, башкирский центр древнейшего мирового искусства.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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