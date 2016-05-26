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В Уфе за тройню выдали жилищный сертификат на три миллиона рублей

26 мая 2016, 10:06
25 мая в отделе филиала Республиканского центра соцподдержки выдали сертификат на сумму свыше трех миллионов рублей семье Поповых. В 2014 году у Игоря и Надежды Поповых родилась тройня – Варвара, Мария и Арсений.

Сейчас малышам год и девять месяцев. Надежда родила их недоношенными и много средств вложила в их здоровье и питание. Сейчас семья живет в двухкомнатной квартире панельного дома, глава семьи работает водителем.

- Мы очень давно ждали этого момента и благодарны за оказание поддержки в приобретении жилья. Теперь будем присматривать отдельную квартиру, также планируем использовать материнский капитал, - говорит Надежда Попова.

Размер социальной выплаты на покупку жилья рассчитывается исходя из установленной нормы 18 квадратных метров на каждого члена семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Башкирии.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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