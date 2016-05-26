В Уфе пройдет городской благотворительный бал

Большой праздник пройдет в одном из ресторанов Уфы, на ул. Элеваторной, 13. Известно, что откроют его сами дети. Они станцуют полонез, а их родители – вальс. Всех участников бала просят по возможности соблюдать дресс-код.
- Событию оказывают покровительство известные медийные персоны: Эвелина Блёданс с мужем Александром Семиным, Евгения Машко, Ирина Речистер, Елена Лукманова, в концертной программе примут участие Айдар Галимов и Роберт Юлдашев, - говорится в анонсе праздника.
Начало праздника в 19.00 в понедельник 30 мая.
Организаторы благотворительного бала - инклюзивный центр семьи и детства «Мы Вместе» и общественная организация родителей детей с синдромом Дауна «СоДействие» РБ.