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В Уфе пройдет городской благотворительный бал

26 мая 2016, 16:00
Благотворительная акция в необычной форме пройдет 30 мая. Посетив ее, все жители города, смогут одновременно сделать доброе дело. Все деньги пойдут на программы ранней помощи детям с нарушениями развития.

Большой праздник пройдет в одном из ресторанов Уфы, на ул. Элеваторной, 13. Известно, что откроют его сами дети. Они станцуют полонез, а их родители – вальс. Всех участников бала просят по возможности соблюдать дресс-код.

- Событию оказывают покровительство известные медийные персоны: Эвелина Блёданс с мужем Александром Семиным, Евгения Машко, Ирина Речистер, Елена Лукманова, в концертной программе примут участие Айдар Галимов и Роберт Юлдашев, - говорится в анонсе праздника.

Начало праздника в 19.00 в понедельник 30 мая.

Организаторы благотворительного бала - инклюзивный центр семьи и детства «Мы Вместе» и общественная организация родителей детей с синдромом Дауна «СоДействие» РБ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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