Мнение эксперта: Стоимость «башкирского» пакета «Башнефти» увеличится при продаже

— Вероятность того, что Башкирия тоже продаст свою долю безусловно присутствует, – считает Владимир Бобылев. – Главная причина этого – необходимость максимального пополнения бюджета. Продажа пакета принесет очень большой доход. Уже сейчас стоимость «Башнефти» оценивается в 3,6-4 миллиарда долларов, а ведь цена еще увеличится при продаже. Сказать, что лучше для Башкирии – продать пакет или оставить все как есть – , сейчас сложно. С одной стороны, конечно, нужно пополнять бюджет, но с другой, если компания не будет менять дивидендную политику, может, лучше оставить все как есть.