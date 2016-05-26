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Мнение эксперта: Стоимость «башкирского» пакета «Башнефти» увеличится при продаже

26 мая 2016, 18:33
Рустэм Хамитов сегодня заявил, что Башкирия может изменить свою политику по «Башнефти». Гендиректор консалтинговой компании RPI Владимир Бобылев считает, что при продаже цена пакета увеличится.

Глава Башкирии отметил, что позиция республики может измениться, если новый акционер изменит дивидендную политику компании.

Вероятность того, что Башкирия тоже продаст свою долю безусловно присутствует, считает Владимир Бобылев. – Главная причина этого – необходимость максимального пополнения бюджета. Продажа пакета принесет очень большой доход. Уже сейчас стоимость «Башнефти» оценивается в 3,6-4 миллиарда долларов, а ведь цена еще увеличится при продаже. Сказать, что лучше для Башкирии – продать пакет или оставить все как есть , сейчас сложно. С одной стороны, конечно, нужно пополнять бюджет, но с другой, если компания не будет менять дивидендную политику, может, лучше оставить все как есть.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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