Хамитов озвучил, при каких условиях его позиция по продаже пакета акций «Башнефти» может измениться

Свою позицию Рустэм Хамитов озвучил сегодня в интервью агентству «Интерфакс».
- Если будет реализован 50-процентный федеральный пакет, и мы увидим, что новым акционером не будут выполняться устраивающие нас условия по дивидендам, по благотворительности, тогда, может, и внесём коррективы в нашу политику по этому вопросу, - сказал он. – Мы…примем оптимальный вариант для нашей республики, исходя не из предпочтений и желаний местной власти, а с точки зрения пользы для республики и её жителей.
При этом он отметил, что реализовывать свой пакет к республики желания нет. Сейчас ситуация, по его словам, оптимальная и для власти и для граждан.