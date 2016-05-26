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Хамитов озвучил, при каких условиях его позиция по продаже пакета акций «Башнефти» может измениться

26 мая 2016, 16:45
Позиция республики о сохранении своего пакета акций «Башнефти» может измениться. Сегодня глава региона Рустэм Хамитов заявил, что продажа все же возможна, если новый владелец не будет исполнять обязательства по дивидендам и благотворительности.

Свою позицию Рустэм Хамитов озвучил сегодня в интервью агентству «Интерфакс».

- Если будет реализован 50-процентный федеральный пакет, и мы увидим, что новым акционером не будут выполняться устраивающие нас условия по дивидендам, по благотворительности, тогда, может, и внесём коррективы в нашу политику по этому вопросу, - сказал он. – Мы…примем оптимальный вариант для нашей республики, исходя не из предпочтений и желаний местной власти, а с точки зрения пользы для республики и её жителей.

При этом он отметил, что реализовывать свой пакет к республики желания нет. Сейчас ситуация, по его словам, оптимальная и для власти и для граждан.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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