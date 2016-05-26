Хамитов озвучил, при каких условиях его позиция по продаже пакета акций «Башнефти» может измениться

- Если будет реализован 50-процентный федеральный пакет, и мы увидим, что новым акционером не будут выполняться устраивающие нас условия по дивидендам, по благотворительности, тогда, может, и внесём коррективы в нашу политику по этому вопросу, - сказал он. – Мы…примем оптимальный вариант для нашей республики, исходя не из предпочтений и желаний местной власти, а с точки зрения пользы для республики и её жителей.