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В Уфе у муниципального электротранспорта выросли долги перед энергетиками

25 мая 2016, 11:07
В Уфе вчера было приостановлено движение четырех троллейбусных маршрутов и одного трамвайного. В муниципальном управлении электротранспорта (МУЭТ) это объяснили проведением технических работ. Однако в СМИ появилась информация о том, что отключение произошло из-за долгов перед энергетиками.

Остановлено движение троллейбусных маршрутов № 4, 8, 10, 15 по улицам Вологодская и Кольцевая, а также трамвайного маршрута № 8 на участке от ул. Интернациональной до стадиона им. Гастелло. Сообщение об этом появилось вчера на официальном сайте МУЭТ. Сегодня с 16.00 также будет временно закрыто движение троллейбусов № 8, 12, 16. Официальная версия остановки – проведение работ на тяговой подстанции в районе ТЦ «Башкортостан».

Газета "Коммерсантъ" вчера сообщила, что отключение произошло из-за долгов перед Энергетической сбытовой компанией Башкортостана. Однако ни в МУЭТ, ни в ЭСКБ эту информацию не подтвердили и не опровергли. При этом известно, что долги действительно накопились очень большие. В пресс-службе ЭСКБ уточнили, что на 1 мая задолженность МУЭТ достигла 133 миллионов рублей. По сравнению с 1 января, долги транспортников перед энергетиками выросли почти на 29 млн руб.

- Общий объем задолженности перед ЭСКБ на 1 мая составляет 3 млрд 943 млн руб, из них по юридическим лицам - 3 млрд 310 млн руб, по населению - 633 млн руб, - сообщили Медиакорстети в пресс-службе ЭСКБ. - Задолженность по управляющим компаниям (по Башкирии) на 1 мая - 630 млн руб, снижение с начала года - на 8 млн руб. Задолженность по управляющим компаниям Уфы на 1 мая – 317 млн руб, снижение с начала года на 11 млн руб. Наиболее крупными должниками на 1 мая являются: МУП «Уфаводоканал» (317 млн руб), МУП «Управление электротранспорта ГО г.Уфа» (МУЭТ) (133 млн руб), МУЭСП «Уфагорсвет» (38,7 млн руб), ООО «Туймазыводоканал» (42,8 млн руб), ООО «Водоканалстройсервис» (г.Бирск) (24,7 млн руб) и ООО «Водосбыт» (г.Сибай) (17,4 млн руб).

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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