В Уфе у муниципального электротранспорта выросли долги перед энергетиками

Газета "Коммерсантъ" вчера сообщила, что отключение произошло из-за долгов перед Энергетической сбытовой компанией Башкортостана. Однако ни в МУЭТ, ни в ЭСКБ эту информацию не подтвердили и не опровергли. При этом известно, что долги действительно накопились очень большие. В пресс-службе ЭСКБ уточнили, что на 1 мая задолженность МУЭТ достигла 133 миллионов рублей. По сравнению с 1 января, долги транспортников перед энергетиками выросли почти на 29 млн руб.