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На покупку «Башнефти» претендуют три компании

25 мая 2016, 13:59
В минэкономразвития России поступило три заявки на участие в приватизации «Башнефти». Две из них поступили в письменной форме и одна – в устной.

О том, что ведомство получило заявки, сообщил «Интерфаксу» министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

По его словам, есть две письменные заявки от «Татнефтегаза», «Независимой нефтяной компании» и устное заявление от «ЛУКОЙЛа».

- Больше мы ничего ни в какой форме не получали, - сказал министр.

Ранее Улюкаев заявлял, что сделка по приватизации «Башнефти» может состояться уже в первом полугодии. Глава ведомства сообщал, что в конце мая – начале июня будет получена позиция инвестконсультанта, «...а дальше должны проводиться очень быстро действия».

Напомним, Владимир Путин 12 мая подписал указ об исключении 50% плюс одной акции ПАО "Башнефть" из перечня стратегических предприятий.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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