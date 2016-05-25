На покупку «Башнефти» претендуют три компании

О том, что ведомство получило заявки, сообщил «Интерфаксу» министр экономического развития России Алексей Улюкаев.
По его словам, есть две письменные заявки от «Татнефтегаза», «Независимой нефтяной компании» и устное заявление от «ЛУКОЙЛа».
- Больше мы ничего ни в какой форме не получали, - сказал министр.
Ранее Улюкаев заявлял, что сделка по приватизации «Башнефти» может состояться уже в первом полугодии. Глава ведомства сообщал, что в конце мая – начале июня будет получена позиция инвестконсультанта, «...а дальше должны проводиться очень быстро действия».
Напомним, Владимир Путин 12 мая подписал указ об исключении 50% плюс одной акции ПАО "Башнефть" из перечня стратегических предприятий.