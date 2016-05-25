mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Дюртюлинцы увидели весенние виды своего города с высоты полета квадрокоптера

25 мая 2016, 17:43
В башкирском сегменте интернета набирает популярность видеоролик, в котором можно полюбоваться видами города Дюртюли, снятыми с высоты птичьего полёта. Автором видео является Ильгиз Шамсутдинов, который произвел аэровидеосъемку в середине весны 2016 года.

- Я снял Дюртюли с квадрокоптера Phantom-III не для какой-то коммерческой цели, - пояснил Ильгиз Шамсутдинов - просто ради собственного интереса и для заполнения своего сайта.

Октокоптерными съемками обзавелся уже ряд городов Башкортостана, мода на "вид сверху под космическую музыку" появилась в Башкирии после успеха октокоптерного видеофильма "Над Уфой". Короткометражки, произведенные по этой технологии, вызывают интерес как жителей самих населенных пунктов, так и выходцев из них, проживающих за пределами Башкирии. Вероятно, этот клип чаще всего будут смотреть в нефтегазовых районах страны и мира (от ХМАО и ЯНАО до Великобритании), где работают уроженцы Дюртюлей.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44