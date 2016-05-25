Дюртюлинцы увидели весенние виды своего города с высоты полета квадрокоптера

Октокоптерными съемками обзавелся уже ряд городов Башкортостана, мода на "вид сверху под космическую музыку" появилась в Башкирии после успеха октокоптерного видеофильма "Над Уфой". Короткометражки, произведенные по этой технологии, вызывают интерес как жителей самих населенных пунктов, так и выходцев из них, проживающих за пределами Башкирии. Вероятно, этот клип чаще всего будут смотреть в нефтегазовых районах страны и мира (от ХМАО и ЯНАО до Великобритании), где работают уроженцы Дюртюлей.