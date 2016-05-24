Власти Уфы считают, что в загородных домах должны жить обеспеченные люди

Муниципалитеты и добросовестных застройщиков серьезно беспокоят действия строительных фирм, которые точечно строят дешевые дома и их абсолютно не волнует, кто дальше будет создавать для людей инфраструктуру. Так называемые каркасные дома, или дома из бруса не пригодны для постоянного проживания, отметили на круглом столе. Они, конечно, на этапе покупки обходятся людям дешевле, но в итоге их приходится утеплять, переделывать, и покупатели таких домов вынуждены идти на большие дополнительные затраты. По закону к таким горе-застройщикам практически нельзя применить никаких мер воздействия, они еще и умело прикрываются населением.