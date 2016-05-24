Власти Уфы считают, что в загородных домах должны жить обеспеченные люди

- Создание такой инфраструктуры невозможно, у муниципалитетов на это просто нет денег, - отметил Александр Филиппов. - Застройщики не учитывают пропускную способность дорог, когда планируют поселки. А чтобы сделать в поселке полноценную инфраструктуру, которая позволяла бы жителям не ездить постоянно в город, у застройщиков не хватает оборотных средств.
Вторит коллеге и заместитель главы администрации Уфимского района Артем Ковшов.
- В загородных поселках отсутствуют точки приложения рабочей силы, из-за этого возникает серьезная проблема нагрузки на дороги, в часы-пик утром и вечером на въезде и выезде из Уфы постоянные пробки, так как вся малоэтажка находится за реками, - подчеркнул чиновник, - чтобы решить проблему с созданием рабочих мест создаются и уже начинают работу индустриальные парки «Уфимский», «Русгидро», на подходе еще несколько парков.
Муниципалитеты и добросовестных застройщиков серьезно беспокоят действия строительных фирм, которые точечно строят дешевые дома и их абсолютно не волнует, кто дальше будет создавать для людей инфраструктуру. Так называемые каркасные дома, или дома из бруса не пригодны для постоянного проживания, отметили на круглом столе. Они, конечно, на этапе покупки обходятся людям дешевле, но в итоге их приходится утеплять, переделывать, и покупатели таких домов вынуждены идти на большие дополнительные затраты. По закону к таким горе-застройщикам практически нельзя применить никаких мер воздействия, они еще и умело прикрываются населением.
Проблема малоэтажного строительства в пригородах Уфы приобрела совершенно иной оттенок. Еще несколько лет назад власти активно пропагандировали идею проживания уфимцев за городом, пиарили социальную программу «Свой дом». Однако по прошествии времени выясняется, что недорогое жилье за городом породило массу проблем, не решив при этом жилищный вопрос и вызывая все большее недовольство среди населения. Такие мнения высказали представители городской и районной администраций.